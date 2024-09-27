В Салехарде открылась выставка достижений Ямала

В Салехарде открылась выставка, на которой собраны самые значимые достижения региона. Помимо этого, посетители экспозиции в Ямальской филармонии смогут узнать об истории округа и планах по его развитию, сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.
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