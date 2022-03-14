В США предупредили Китай о последствиях при нарушении антироссийских санкций

Reuters Псаки: нарушение санкций в отношении России приведет к «значительным последствиям» для КНР Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что КНР будут ждать последствия, если Пекин нарушит антироссийские санкции, передает ТАСС.
Reuters Псаки: нарушение санкций в отношении России приведет к «значительным последствиям» для КНР Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что КНР будут ждать последствия, если Пекин нарушит антироссийские санкции, передает ТАСС.
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