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В США предупредили Китай о последствиях при нарушении антироссийских санкций

В США предупредили Китай о последствиях при нарушении антироссийских санкций

Reuters Псаки: нарушение санкций в отношении России приведет к «значительным последствиям» для КНР Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что КНР будут ждать последствия, если Пекин нарушит антироссийские санкции, передает ТАСС.

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