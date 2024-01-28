Цены за проезд в четырех маршрутках вырастут в Новосибирске в феврале

На трех маршрутных такси повысят цену за проезд. Изменения коснутся маршруток № 13, 24, 87, 51. В Центре управления городским автоэлектротранспортом (ЦУГАЭТ) сообщили, что перевозчик ПАТП-1118 повысит тарифы на трех маршрутах маршрутного такси с 1 февраля.