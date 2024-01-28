Sibkray.ru
ОбществоПроисшествияВ России и в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Sibkray.ru

249 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    ,,МАЛЬЧИК,,  такой Миша как я  БАЛЕРУН ,  ,,ДЖАМШУН,,  какой ни будь как к  ГАДАЛКЕ НЕ ХОДИТЬ....!!!   Был бы  МЕСТНЫ...В Новосибирске уч...
  • Александр Котов
    выкинуть его с крыши школы не пробовали?В Новосибирске уч...
  • Игорь Петров
    Мало дали!!Мигрант-нелегал п...

Цены за проезд в четырех маршрутках вырастут в Новосибирске в феврале

Цены за проезд в четырех маршрутках вырастут в Новосибирске в феврале

На трех маршрутных такси повысят цену за проезд. Изменения коснутся маршруток № 13, 24, 87, 51. В Центре управления городским автоэлектротранспортом (ЦУГАЭТ) сообщили, что перевозчик ПАТП-1118 повысит тарифы на трех маршрутах маршрутного такси с 1 февраля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх