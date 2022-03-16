Российские артиллеристы с помощью беспилотного летательного аппарата уничтожили военную технику и склад боеприпасов ВСУ

В Черниговской области подразделение артиллерии ВС РФ уничтожило совмещенный склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также до 20 единиц вооружения и военной техники.
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