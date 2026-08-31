НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

91 подписчик

ВСУ запустили несколько сотен боевых дронов по регионам России. Есть жертвы

ВСУ запустили несколько сотен боевых дронов по регионам России. Есть жертвы

В Минобороны России сообщили, что в течение ночи с 20:00 мск 30 августа по 08:00 мск 31 августа дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым