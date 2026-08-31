ВСУ запустили несколько сотен боевых дронов по регионам России. Есть жертвы

В Минобороны России сообщили, что в течение ночи с 20:00 мск 30 августа по 08:00 мск 31 августа дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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