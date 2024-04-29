Бельский поддержал инициативу депутатов Заксобрания о выделении грантов на продвижение молодежных общественных организаций

Это будут средства на производство и размещение тематической социальной рекламы Председатель Заксобрания Александр Бельский поддержал инициативу депутатов Олега Милюты, Дмитрия Павлова, Дениса Четырбока и Марины Шишкиной о выделении городских грантов на создание и размещение социальной рекламы молодёжных общественных организаций.