Бельский поддержал инициативу депутатов Заксобрания о выделении грантов на продвижение молодежных общественных организаций

Это будут средства на производство и размещение тематической социальной рекламы Председатель Заксобрания Александр Бельский поддержал инициативу депутатов Олега Милюты, Дмитрия Павлова, Дениса Четырбока и Марины Шишкиной о выделении городских грантов на создание и размещение социальной рекламы молодёжных общественных организаций.
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