Политический эксперт рунета

900 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • leonid
    Лет  этак 20  строгача дать, пусть посидит и подумает.Еще двух человек ...
  • ВАлентина Плаксина
    Вот и правильно- пусть боятся, "Уж постоим мы головою за Родину свою"Особенно прибалты пусть опасаются.FT: НАТО из страх...
  • ВАлентина Плаксина
    Вопрос Украины обсуждается везде. И в Камбоджи, на острове Бали обсуждался и будет обсуждаться в Тайланде. На сегодня...Политолог Бартош ...

Зеленский: Украина и Польша работают над выяснением обстоятельств ракетного ЧП

Зеленский: Украина и Польша работают над выяснением обстоятельств ракетного ЧП

Киев и Варшава выясняют обстоятельства падения ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с польским коллегой Анджеем Дудой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх