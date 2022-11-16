Зеленский: Украина и Польша работают над выяснением обстоятельств ракетного ЧП

Киев и Варшава выясняют обстоятельства падения ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с польским коллегой Анджеем Дудой.
Популярные статьи
- Разница в приеме Лаврова и Байдена в Камбодже стала предметом для шуток в Сети
- «Лоснящиеся физиономии»: Шугалей призвал заставить российских олигархов вернуть народу страны то, что ему принадлежит
- «Чиновничья элита в Петербурге — это олигархи, которые ежечасно предают Родину ради материальных благ»: Пригожин
Свежие комментарии