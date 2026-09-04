Музей появится в здании бывшего «Дома директоров» в Сарове

Музей и общественное пространство появится на базе бывшего «Дома директоров» в Сарове. Речь идет о здании №5 по улице Давиденко, где ранее жили первые руководители РФЯЦ-ВНИИЭФ во время разработки первой отечественной атомной бомбы, рассказал замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков.