Глава Кіберкомандування США генерал Пол Накасоне Білий дім: кібероперації проти Росії не суперечать політиці США щодо Москви Голова Кіберкомандування США в інтерв'ю британському телеканалу розповів про цілу низку наступальних операцій проти Росії, здійснених у кіберпросторі Білий дім у середу заявив, що будь-яка наступальна кіберактивність проти Росії не є порушенням політики щодо запобігання прямому військовому […] Сообщение Білий дім: кібероперації проти Росії не суперечать політиці США щодо Москви появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.