День чекиста.20 декабря 1917 года указом Совета Народных Комиссаров под председательством Владимира Ленина на основании доклада Феликса Дзержинского была создана ВЧК.
День Чекиста
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День чекиста.20 декабря 1917 года указом Совета Народных Комиссаров под председательством Владимира Ленина на основании доклада Феликса Дзержинского была создана ВЧК.
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