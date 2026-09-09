NYT: помощник Трампа случайно развернул надувной трап президентского Boeing

По данным The New York Times, вылет Дональда Трампа в Даллас (Техас) задержался из‑за того, что один из его военных помощников по ошибке активировал надувной трап на борту президентского самолёта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Обратный отсчет з...
- ЛЛ Войска России ноч...
- ЛЛ FT: США предложил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым