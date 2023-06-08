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Юлия Ефременкова объяснила хейтерам, почему ее сыновья отстают в развитии

Юлия Ефременкова объяснила хейтерам, почему ее сыновья отстают в развитии

Звезда проекта «Дом-2», блогер Юлия Ефременкова ответила на замечание хейтеров и объяснила, почему ее сыновья Кристиан и Даниэль отстают в развитии.

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