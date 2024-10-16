В Австралии закрыли пляж из-за таинственных черных шаров

Городской пляж на восточном побережье Австралии Сиднея закрыли после обнаружения на берегу сотен небольших черных шаров неизвестного происхождения, сообщает ТАСС со ссылкой на муниципалитет городского района Рэндвик.
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