Демократы в конгрессе США хотят выделить Украине еще $15 млрд на военную помощь

Группа конгрессменов от Демократической партии предложила выделить $15 млрд на военную помощь Украине в рамках одобренного сенатом США законопроекта о новых санкциях против России и Ирана.
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