Си Цзиньпин считает отношения России и Китая эталоном для крупных держав

Си Цзиньпин: отношения России и Китая стали эталоном отношений крупных держав Отношения Москвы и Пекина выдержали ряд испытаний за 75 лет и стали эталоном сотрудничества между крупными державами и соседями, заявил Си, назвав Путина старым другом.