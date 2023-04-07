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Володин поинтересовался мнением россиян о доходах негодяев за счет соотечественников

Володин поинтересовался мнением россиян о доходах негодяев за счет соотечественников

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин поинтересовался у пользователей, считают ли они необходимым запретить негодяям, которые поливают грязью Россию и зарабатывают деньги за счет ее граждан, получать средства из отечественных источников.

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