Володин поинтересовался мнением россиян о доходах негодяев за счет соотечественников

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин поинтересовался у пользователей, считают ли они необходимым запретить негодяям, которые поливают грязью Россию и зарабатывают деньги за счет ее граждан, получать средства из отечественных источников.
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин поинтересовался у пользователей, считают ли они необходимым запретить негодяям, которые поливают грязью Россию и зарабатывают деньги за счет ее граждан, получать средства из отечественных источников.
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