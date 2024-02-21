ММЗ получил расчёт углеродного следа

Фото: ТПП ПМРНа Молдавском металлургическом заводе получили расчёт по выбросам парниковых газов. Их сделали в связи с тем, что с 1 октября 2023 года в Евросоюзе стали требовать ежеквартальные отчёты об углеродном следе предприятий-импортёров, производящих определённые виды продукции.