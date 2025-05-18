Сооснователь крипто-игры Blum Владимир Смеркис арестован за мошенничество: что известно на данный момент Ирина Валькова18 мая 2025 года стало известно о задержании Владимира Смеркиса — предпринимателя, активно участвовавшего в развитии криптоиндустрии в России и за её пределами.