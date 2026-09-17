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Царьград

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Аршавин вспомнил разговор с Венгером перед подписанием контракта

Аршавин вспомнил разговор с Венгером перед подписанием контракта

Бывший нападающий «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о разговоре с Арсеном Венгером перед подписанием контракта в Лондоне.

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