В благотворительный фонд «Братск — всё для Победы» за все время поступило свыше 22 млн рублей

Мэр Братска Сергей Серебренников провёл встречу с сотрудниками Филиала Группы «Илим», где поделился достижениями и перспективами города, поблагодарил лесохимиков за их вклад и ответил на актуальные вопросы.
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