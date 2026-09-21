Происшествия
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Происшествия

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Возбуждено уголовное дело в связи с ранением члена участковой избирательной комиссии в Брянской области в результате атаки ВСУ

Возбуждено уголовное дело в связи с ранением члена участковой избирательной комиссии в Брянской области в результате атаки ВСУ

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело о террористическом акте, совершенном украинскими вооруженными формированиями 20 сентября в Брянской области (ст.

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