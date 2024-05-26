Старикам на РЖД не место. Минпромторг отказался отменить запрет на продление срока службы топливных ж/д цистерн, эксперты говорят о дефиците

Новый глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что в ведомстве не поддерживают предложение о временной отмене запрета на продление сроков эксплуатации вагонов-цистерн для перевозки сжиженных углеводородных газов (СУГ) и нефтепродуктов.
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