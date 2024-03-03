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Открытие флавонолов для борьбы с 100 болезнями через правильное питание дает ключ к долголетию

Открытие флавонолов для борьбы с 100 болезнями через правильное питание дает ключ к долголетию Ирэн ОрлонскаяНовое исследование подтверждает: в нашем ежедневном рационе присутствуют компоненты, способные значительно снизить уровень смертности и риск развития таких серьезных заболеваний, как рак, сердечно-сосудистые заболевания и болезнь Альцгеймера.

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