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«Колониализм» и «оккупация»: в учебниках по истории Таджикистана и Узбекистана процветает русофобия

«Колониализм» и «оккупация»: в учебниках по истории Таджикистана и Узбекистана процветает русофобия

В учебниках по истории в Таджикистане и Узбекистане Россия называется «оккупантом». Почему в Москве закрывают глаза на русофобию в странах Средней Азии?.

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