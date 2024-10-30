«Крабовый король» Олег Кан осужден на 17 лет за убийство 14-летней давности

Сахалинский рыбопромышленник Олег Кан, известный как «крабовый король», официально приговорен к 17 годам лишения свободы за организацию заказного убийства, произошедшего 14 лет назад, передает SakhalinMedia.
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