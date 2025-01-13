В России вскрыта работа «университета» по подготовке мошенников, передает РИА Новости.По словам зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, это учебное заведение работает онлайн и в даркнете регулярно набирает слушателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии