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NTV: немецкий офицер Герхартц неправильно подключился к разговору об атаке на РФ

NTV: немецкий офицер Герхартц неправильно подключился к разговору об атаке на РФ

Инспектор ВВС ФРГ Инго Герхартц, как и начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, использовал неправильное подключение во время секретного разговора о возможности нанесения ударов по Крымскому мосту ракетами Taurus.

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