NTV: немецкий офицер Герхартц неправильно подключился к разговору об атаке на РФ

Инспектор ВВС ФРГ Инго Герхартц, как и начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, использовал неправильное подключение во время секретного разговора о возможности нанесения ударов по Крымскому мосту ракетами Taurus.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии