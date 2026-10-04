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Девушка

64 подписчика

Почему одна и та же одежда выглядит по-разному: разбираю главные ошибки с обувью

Почему одна и та же одежда выглядит по-разному: разбираю главные ошибки с обувью

Замечали когда-нибудь странное ощущение: стоишь перед зеркалом в дорогих джинсах, аккуратном жакете и вроде бы свежем пальто, но что-то неуловимо не так.

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