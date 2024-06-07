Собянин: Представители более 80 стран примут участие в саммите BRICS+ в Москве

Международный форум BRICS+ Fashion Summit пройдет в октябре Власти Москвы поддержат проведение второго международного форума BRICS+ Fashion Summit, которое пройдет в октябре под эгидой Московской недели моды.
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