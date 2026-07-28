Путин подписал закон по детям мигрантов. Войска НАТО введут после падения Славянска? Всплыл вброс о замене Герасимова

"Путин подписал закон по детям мигрантов." Какое счастье! Весь интернет захлебывается от этой сногсшибательной новости. Особенно ликуют чурки, их теперь будет оберегать ЗАКОН! и пока старшенькие подрастают и сидят на шее русских, наплодится еще куча чурбанят, которых посадят на нашу социалку, а по достижения ими восемнадцати лет или эмир помрет, или ишак подохнет...

виталий панов

И, как правило, это многодетные семьи, которые получали многочисленные социальные выплаты и пособия из бюджета государства. То есть – жили за счёт наших налогов.А на каком основании они получают социальные выплаты и пособия из бюджета государства? Они что уже стали гражданами России?Надо чтобы В.В.Путин подписал законопроект,по которому за всё это должны платить из своего кармана,те кто разрешил въезд семей с детьми на территорию России,то есть депутатов ГД РФ во главе с главным защитником интересов мигрантов Затулиным!И сразу депутаты ГД РФ созреют,и выпустят законопроект запрещающий въезд семей с детьми,чтобы не платить за них из своего кармана,да и заодно Затулина с позором заставят положить мандат депутата!Тем более по последним данным СМИ,которые опубликовали доходы депутатов,они не очень обеднеют,если будут выплачивать пособия со своего личного счёта!