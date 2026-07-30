Опасные наушники и субъективные шумы. Как сохранить слух в большом городе

Слишком громко слушать музыку — вредно. Но что значит «слишком» громко? Какие наушники использовать безопаснее? Как понять, что получил акустическую травму? Всем ли следует носить беруши? И самое главное: возможно ли вернуть себе слух, когда ты полностью его потерял? Отвечает сурдолог ГУТА клиник Марина Паукова.