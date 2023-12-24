Театр абсурда
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Театр абсурда

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Видите это довольное лицо? Только приехала в РФ и пулей получила полный дотационный комплект из наших с вами денег.

Видите это довольное лицо? Только приехала в РФ и пулей получила полный дотационный комплект из наших с вами денег.

Благополучная Адаптация: Палестинская Семья в России Необычный случай, привлекший внимание общественности: беженка из Палестины, прибывшая в Россию со своей семьёй, получила сертификат на материнский капитал.

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Комментарии
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Зоя Власова
Пускай из бюджета своей республики этим платит. а не с наших нищих пенсионеров
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11 час.

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