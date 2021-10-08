Эксперт Леонков объяснил реакцию ВМС США на испытания ракеты «Циркон»

Россия осуществила успешные запуски гиперзвуковых ракет «Циркон» в Белом море. Испытания впечатлили командование военно-морских сил США, заметил в ходе беседы с «Известиями» военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
Россия осуществила успешные запуски гиперзвуковых ракет «Циркон» в Белом море. Испытания впечатлили командование военно-морских сил США, заметил в ходе беседы с «Известиями» военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
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