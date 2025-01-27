Слабый финансовый отчет EA ударил и по Sony: акции компании упали на 8% на фоне пр...

Слабый финансовый отчет EA ударил и по Sony: акции компании упали на 8% на фоне провала сервисных игрВ среду компания Electronic Arts опубликовала финансовый отчет, в котором рассказала о том, что Dragon Age: The Veilguard смогла привлечь лишь 1,5 миллиона игроков – в 2 раза меньше того, на что рассчитывала EA.