Мужчина обвиняется в убийстве матери

Мужчина, чье имя не уточняется, обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), передает корреспондент УтроNews со ссылкой на данные регионального СУ СК РФ.