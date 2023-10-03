Маск заявил, что за 2023 год отправит на орбиту грузов в четыре раза больше, чем весь мир

Американский миллиардер, владелец компании SpaceX, соцсети Х и автокорпорации Tesla во вторник, 3 октября, заявил, что доставит на орбиту грузов больше, чем весь остальной мир вместе взятый, включая Китай.
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