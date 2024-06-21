Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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Свежие комментарии

  • Antanas
    У каждого человека разные жизненные задачи.Как он поступит от этого зависит его дальнйша жизнь.О смысле жизни
  • Валерий Холодок
    Здравствуйте, Антанас. Серьёзно? А на сколько индивидуальная? Что, вообще ничего общего нет? Всего доброго.О смысле жизни
  • Antanas
    Каждая жизнь это школа индивуальная.👍👍👍👍О смысле жизни

От чего зависит отношение к предчувствиям?

От чего зависит отношение к предчувствиям?

Отношение к предчувствиям со стороны разных людей совершенно различны и зависят от особенностей воспитания, образования, личного опыта, основанного на развитой интуиции и позволяющего вовремя расшифровывать "знаки" предстоящих событий.

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Комментарии
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Александр Николаевич
В конечном счете, предчувствие – это индивидуальный опыт каждого человека, и его степень развития может варьироваться.
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