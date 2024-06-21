От чего зависит отношение к предчувствиям?

Отношение к предчувствиям со стороны разных людей совершенно различны и зависят от особенностей воспитания, образования, личного опыта, основанного на развитой интуиции и позволяющего вовремя расшифровывать "знаки" предстоящих событий.
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