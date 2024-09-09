«От 55 лет и старше»: новая льгота появится с 10 сентября 2024 года для всех пенсионеров Евгения КомароваС 10 сентября для пенсионеров и предпенсионеров по всей России откроется возможность воспользоваться новой льготой.
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