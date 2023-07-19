На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись премьер-министра Украины (2010—2014 гг.) Николая Азарова: График роста ВВП на душу населения наглядно демонстрирует, что Германия и США по разному переживают вооруженный конфликт в Украине.
На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись премьер-министра Украины (2010—2014 гг.) Николая Азарова: График роста ВВП на душу населения наглядно демонстрирует, что Германия и США по разному переживают вооруженный конфликт в Украине.
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