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Николай Азаров: Как вооруженный конфликт влияет на экономику Германии и США: график роста ВВП

Николай Азаров: Как вооруженный конфликт влияет на экономику Германии и США: график роста ВВП

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись премьер-министра Украины (2010—2014 гг.) Николая Азарова: График роста ВВП на душу населения наглядно демонстрирует, что Германия и США по разному переживают вооруженный конфликт в Украине.

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