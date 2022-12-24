Потихоньку перестраиваемся с чемпионата мира на клубный футбол и вспоминаем, что же там происходило в национальных чемпионатах.
Популярные статьи
- Бензема ушел из сборной, аргентинцы глумились над французами после финала, возмущения накидкой Месси, L’Equipe разнесла судью Марчиняка и другие новости
- Мы никогда не забудем эту Аргентину. Ни-ког-да
- Рекорд Месси в инстаграме, Роналду не уйдет из сборной Португалии, Щербакова станет ведущей «Новогодней ночи» на Первом канале и другие новости
Свежие комментарии