На саммите ШОС обсудят идею Путина о новой системе безопасности Евразии

Предложенная президентом России Владимиром Путиным идея создания новой системы евразийской безопасности будет упомянута на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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