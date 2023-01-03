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Андрей Канчельскис: «В восточной культуре очень правильное отношение к женщинам. Женщина – домохозяйка, смотрит за детьми»

Андрей Канчельскис считает, что в восточной культуре правильно относятся к женщинам. Бывший игрок сборной России выступал за саудовский «Аль‑Хилаль» в 2003 году.

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