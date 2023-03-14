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Киносъемки исторического сериала «Челюскин. Первые» стартовали на Чукотке

Киносъемки исторического сериала «Челюскин. Первые» стартовали на Чукотке

Киносъемки исторической драмы «Челюскин. Первые» стартовали на Чукотке. Новый сериал, основанный на реальных событиях спасательной операции пассажиров и экипажа советского ледокола, терпящего бедствие в Арктике, покажет отечественная площадка more.

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