Киносъемки исторического сериала «Челюскин. Первые» стартовали на Чукотке

Киносъемки исторической драмы «Челюскин. Первые» стартовали на Чукотке. Новый сериал, основанный на реальных событиях спасательной операции пассажиров и экипажа советского ледокола, терпящего бедствие в Арктике, покажет отечественная площадка more.