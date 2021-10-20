Они ТАМ есть! Да, мы один народ!

Темы дняПолитикаОни ТАМ есть! Да, мы один народ! «Активиста» из Николаева практически порвало! Некий «активист» Артур в истерике обзванивает николаевские издания и СБУ.Вернуться к статье98НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVGVasily GolovВ историческом недалеком прошлом-единый народ.Ныне враждующие народы.Леонид АлексеевНеверная формулировка,правильнее:враждующие стороны одного народа!Ты же не скажешь что в 1917-1920 годах воевали между собой два народа!?природапрочитала-разревелась.............Моторолла-Арсен Гиви-Михаил Александр Захарченко-Батя.....я не знала этих мужчин но было очень тяжело читать о том что их уже нет....и столько времени прошло а-НЕВЕРЮ!!!!!!!!!!!!может они там-ушли в подполье а?живы-работают.так хочется в это веритьalexanderБандеровцы-никогда небыли народом.НРНиколай РомановБратья работают. Слава Российско - Беларусско- Украинскому народу.WWaleryПоявление этих транспарантов не внушило оптимизм в отношении к "братьям" потому, что не известно кто это делает и зачем?Аркадий ЦыгановВ Афгане тоже было всё строго. Но талибы сьездили в Москву, а потом раз и ... они во главе государства. А кто как бежал видно было. Так и здесь будет.ВТВладимир ТихомировИ войны не надо!!! Нормальный народ ВСЁ сделает САМ!!!!ААлексейНаверное это героизм, но стоит ли в оккупированной стране светиться?Комментировать
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