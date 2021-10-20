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Они ТАМ есть! Да, мы один народ!

Они ТАМ есть! Да, мы один народ!

«Активиста» из Николаева практически порвало! Некий «активист» Артур в истерике обзванивает николаевские издания и СБУ.

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Vasily Golov
В историческом недалеком прошлом-единый народ.Ныне враждующие народы.
Леонид Алексеев
Неверная формулировка,правильнее:враждующие стороны одного народа!Ты же не скажешь что в 1917-1920 годах воевали между собой два народа!?
природа
прочитала-разревелась.............Моторолла-Арсен Гиви-Михаил Александр Захарченко-Батя.....я не знала этих мужчин но было очень тяжело читать о том что их уже нет....и столько времени прошло а-НЕВЕРЮ!!!!!!!!!!!!может они там-ушли в подполье а?живы-работают.так хочется в это верить
alexander
Бандеровцы-никогда небыли народом.
Николай Романов
Братья работают. Слава Российско - Беларусско- Украинскому народу.
Walery
Появление этих транспарантов не внушило оптимизм в отношении к "братьям" потому, что не известно кто это делает и зачем?
Аркадий Цыганов
В Афгане тоже было всё строго. Но талибы сьездили в Москву, а потом раз и ... они во главе государства. А кто как бежал видно было. Так и здесь будет.
Владимир Тихомиров
И войны не надо!!! Нормальный народ ВСЁ сделает САМ!!!!
Алексей
Наверное это героизм, но стоит ли в оккупированной стране светиться?

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