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Бывшая санитарка психбольницы откровенно рассказала о том, что происходит в ее стенах

Бывшая санитарка психбольницы откровенно рассказала о том, что происходит в ее стенах

Психиатрические клиники нередко становятся главным действующим местом во многих фильмах ужасов. Все потому, что вокруг таких заведений будто витает зловещая, мистическая аура, а его постояльцы, которые зачастую не понимают сами себя, внушают страх и недоверие.

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