Представитель Эрдогана заявил, что необходимо скорейшее прекращение огня в Газе

Продолжение конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС может привести к дестабилизации ситуации в регионе, скорейшее прекращение огня и открытие гуманитарного коридора в Газе позволят не допустить этого.
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