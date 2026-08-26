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Пункт-А

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Астраханские кукольники запрягают новогодние сани посреди лета

Астраханские кукольники запрягают новогодние сани посреди лета

Пока за окном царит летний зной, в Астраханском театре кукол уже наводят сценический мороз. Задолго до первых заморозков в кукольном театре прошел технический совет по новогодней премьере — сказке «Морозко» в инсценировке Марии Шуриновой.

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