Астраханские кукольники запрягают новогодние сани посреди лета

Пока за окном царит летний зной, в Астраханском театре кукол уже наводят сценический мороз. Задолго до первых заморозков в кукольном театре прошел технический совет по новогодней премьере — сказке «Морозко» в инсценировке Марии Шуриновой.
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