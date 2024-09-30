СК проверит информацию об удержании людей на тульской ферме

Управление Следственного комитета России по Тульской области начало проверку после появления в СМИ информации о том, что на ферме в Белевском районе цыгане незаконно удерживали более 10 человек, среди которых был участник спецоперации.
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