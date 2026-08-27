Компания Airbus видит новые возможности в росте гражданской авиации

По мере того как сектор гражданской авиации Китая стремится к более высокому качеству и большей пропускной способности в ближайшие годы, формируется мощный спрос на расширение мощностей, что создает новые возможности для международных производителей самолетов, отметил высокопоставленный руководитель Airbus (официальный сайт).
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