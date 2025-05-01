Рустам Минниханов поздравил с 1 Мая: «С Праздником Весны и Труда, друзья!»

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в Телеграм-канале видеопоздравление к 1 мая. В сообщении он обратился к подписчикам с теплыми словами: «С Праздником Весны и Труда, друзья! 1 Май бәйрәме белән!» Читайте нас: Дзен - https://dzen.