Рустам Минниханов поздравил с 1 Мая: «С Праздником Весны и Труда, друзья!»

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в Телеграм-канале видеопоздравление к 1 мая. В сообщении он обратился к подписчикам с теплыми словами: «С Праздником Весны и Труда, друзья! 1 Май бәйрәме белән!» Читайте нас: Дзен - https://dzen.
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